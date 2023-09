“Gemonio in cartolina”: un secolo di storia in mostra al Museo Bodini

Il “Museo Bodini” di Gemonio è pronto per ospitare una rassegna di immagini particolare. Domenica 10 settembre (ore 17) nello spazio espositivo di via Marsala ci sarà l’inaugurazione di “Gemonio in cartolina”, una mostra nella quale sono raccolte circa ottanta cartoline postali che raffigurano il paese valcuviano e che coprono un arco temporale di circa un secolo.

Le prime risalgono infatti agli albori del ‘900, le ultime – sulla chiesa romanica di San Pietro – sono state stampate all’inizio degli anni Duemila; si tratta di immagini pubblicate sia dalla Pro Loco e dagli enti pubblici sia da parte di alcuni fotografi privati. Riguardate e fatte scorrere al giorno d’oggi, raccontano l’evoluzione di un paese che da rurale ha attraversato una forte industrializzazione e ha cambiato volto numerose volte, mantenendo però alcuni luoghi e scorci simbolici.

La mostra però non è “fine a se stessa” e anzi è nata in seguito all’idea di realizzare un volume di immagini gemoniesi. Il libro è pronto, è una sorta di catalogo dell’esposizione ma nel contempo permette di integrare le fotografie con una serie di testi storici che riguardano Gemonio. Un lavoro prezioso, quello di Ermanno Morosi (che ha raccolto testimonianze da alcuni gemoniesi anziani), di Guelfo Ravani (che ha scritto la storia della squadra di calcio locale, durata alcuni decenni) e di Elisa Franzetti (uno studio sui censimenti dall’Unità d’Italia in avanti), contenuto nel volume che sarà presentato insieme alla mostra.

“Gemonio in cartolina” è curata in modo particolare da Francesco Riva, è sostenuta dalla Pro Loco, dal Museo Bodini e dall’amministrazione comunale ma ha ricevuto un’altra sponda determinante dal Centro Studi per la Valcuvia “G. Peregalli” presieduto da Gianni Pozzi. Una istituzione che svolge un lavoro storico prezioso e che in questo caso ha fornito alcune delle cartoline esposte.

La rassegna che prende il via domenica 10 settembre (ore 17) resterà aperta sino al prossimo 15 ottobre nei giorni di sabato e domenica (tra le 10,30 e le 12,30 e tra le 15 e le 18) con ingresso libero.