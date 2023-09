In biblioteca a Samarate un viaggio nel Medioevo

La dottoressa Stefania Allegrati torna in biblioteca a Samarate per raccontare la storia dell’arte da un diverso punto di vista… al femminile. Nell’arco di 3 incontri proporrà un viaggio dal Medioevo ai nostri giorni per conoscere l’evoluzione del ruolo e della condizione della donna in questo ambito.

Le donne dell’arte. Un viaggio tra le più importanti artiste della storia

Ore 20:30

Biblioteca di Samarate

Si partirà Mercoledì 20 settembre con il primo incontro dal titolo: “Dal Medioevo al Neoclassicismo. Dai monasteri alle corti.”

Mercoledì 4 ottobre “L’epoca moderna. Essere un’artista tra ‘800 e ‘900.”

Mercoledì 18 ottobre “L’età contemporanea. La parità di genere.”

Prenotazione consigliata scrivendo a biblioteca@comune.samarate.va.it o chiamando la biblioteca durante gli orari di apertura allo 0331720252.

Lun: 10.00-13.00 e 16.00-19.00

Mar: 10.00-13.00

Mer: 16.00-22.00

Gio: 16.00-19.00

Ven: 8.30-13.00

Sab: 9.30-13.00