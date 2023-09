Installato a Malnate il defibrillatore in ricordo di Andrea Lolli

Andrea Lolli era un commerciante di Malnate, gestiva il bar Dak di via Como, lungo la Briantea, a San Salvatore. Un malore lo ha portato via dai propri cari il 16 gennaio 2022 e i suoi parenti, grazie al supporto di Sos Malnate, Onlus per la quale aveva prestato opera di volontariato, avevano organizzato una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore.

Nella giornata di oggi, venerdì 15 settembre, il macchinario salvavita è stato installato proprio a fianco del bar di Andrea Lolli, a servizio della comunità.