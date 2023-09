“Ispra al calar della sera”: visite guidate alla chiesa di San Martino e al Mausoleo Castelbarco

Ispra svela due gioielli per chiudere l’estate. Con l’iniziativa “Ispra al calar della sera”, promossa dall’amministrazione comunale all’interno del progetto di rilancio turistico Ispra Lake e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, vengono proposti due appuntamenti per conoscere il Mausoleo Castelbarco e la chiesa di San Martino; due monumenti importanti dalla storia particolare e di grande interesse per la città.

Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, presenta nelle giornate di giovedì 21 e giovedì 28 settembre una doppia visita guidata nel cuore di Ispra: partendo dall’ufficio turistico e percorrendo la storica ripa solitaria, si approderà alla parrocchiale di San Martino, chiesa edificata nel XVIII secolo e più volte rimaneggiata, ma che conserva ancora importanti tracce di una storia ben più antica. Il viaggio a piedi proseguirà verso la parte esterna del paese con la visita al Mausoleo Castelbarco, edificio costruito a metà Ottocento in posizione dominante sul lago dal Conte di Castelbarco in memoria dell’adorata moglie, la contessa Antonietta Litta Albani. Progettato in stile neoclassico, ricorda, seppur in piccolo, il famoso Pantheon di Roma.

Questa proposta chiude di fatto una stagione estiva che per Ispra ha significato un rilancio turistico. Grazie al progetto Ispra Lake, sono state oltre 2 mila le persone che si sono rivolte all’ufficio turistico. Il ritrovo per le visite guidate è alle 17.30 all’ufficio turistico, in via Verbano 208. La visita completa dei due monumenti ha una durata di 2 ore circa. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione e viene richiesto un contributo per le visite guidate di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni: iat@comune.ispra.va.it – Tel: 328.8377206

Archeologistics – Fondata nel 2004, è un’impresa sociale varesina impegnata nella divulgazione e conoscenza dei beni culturali. Progetta e realizza servizi di gestione museale, educazione al patrimonio, visite guidate e turismo culturale. In Lombardia opera in tutti i quattro siti Unesco Patrimonio dell’Umanità della provincia di Varese e collabora con le principali istituzioni del territorio e con il Ministero per i Beni Culturali. Fornisce consulenza per musei, monumenti e aree archeologiche, luoghi d’interesse storico-artistico e progetta percorsi per scuole e pubblico specialistico. www.archeologistics.it