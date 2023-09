La Valceresio saluta don Adriano e accoglie don Marco Usuelli

Novità nelle parrocchie dell’alta Valceresio. Besano, Porto Ceresio, Bisuschio e Cuasso al Monte in questi giorni vedranno un cambio della guardia, con la partenza di don Adriano Bertocchi e l’arrivo di un nuovo parroco, don Marco Usuelli (nella foto) che affiancherà il decano don Claudio Lunardi.

Don Marco Usuelli, 50 anni, è originario di Carate Brianza e arriva dall’unità pastorale Maria Regina della Famiglia di Jerago con Orago e Besnate, dove era arrivato nel 2018.

Il nuovo parroco verrà presentato alla comunità parrocchiale di Porto Ceresio il 9 e 10 settembre e a Cuasso il 24 settembre. Il 17 settembre, a Bisuschio, è in programma la festa di saluto per don Adriano e di benvenuto per don Marco.