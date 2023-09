Libri e camminate, le iniziative della Settimana Europea della Mobilità a Busto Arsizio

La Settimana Europea della Mobilità si conclude nel fine settimana con una serie di eventi che avranno ancora come sfondo la piazza Trento Trieste in parte pedonalizzata.

Domenica 24 settembre il servizio di trasporto pubblico sarà gratuito per tutto il giorno.

Questo il programma:

22 SETTEMBRE 2023 – Venerdì

18:00 – Piazzetta di via Cardinal Tosi

Mobility Point Veronica Deriu (giornalista de La Prealpina) incontra il comandante della Polizia Locale Stefano Lanna

21:00 – Sala Tramogge

“Poesie sotto le stelle” reading di poesia con intermezzi musicali.

Leggeranno le proprie liriche le poetesse Salima Martignoni, Paola Surano, Giulia Martinelli, Lidia Sbalchiero e Valentina Vannetti

Con l’accompagnamento musicale a cura del pianista e compositore Elliot Kingsley Kaye

Presenta la serata l’Assessore alla Sicurezza e Mobilità Salvatore Loschiavo.

EXTRA WEEK 2023 – 23 e 24 SETTEMBRE 2023

23 SETTEMBRE 2023 – Sabato

16:00 – 18:30 – Piazza Trento e Trieste e Via D. Crespi

Baby Bus e Baby Patente

16:00 – Piazza Trento e Trieste

Festa del Pedibus in Ti & Ti Park con merenda nel Parco – a cura di I.C “Manzoni” e I.C. “Galilei”

16:00 – 21:00 – Piazza Trento e Trieste

Open Stage in Ti & Ti Park: tra i protagonisti alle 16, l’artista di strada genovese Andrea Murgia, frontman della band Asilo Republic, con un tributo a Vasco Rossi

18:00 – Partenza da Piazza Santa Maria

“Funny Busto Ride” – Manifestazione ciclistica per le vie della città – a cura di Legambiente

21:00 – Piazza Trento e Trieste

Paolo SAPORITI in concerto con la presentazione del brano “Sei bellissima”, ispirato da un fatto vero di cronaca bustocca, avvenuto 67 anni fa, il 3 luglio del 1956, in un panificio di Busto Arsizio in via Cavour. Un ex garzone licenziato anni prima, tornò dal suo datore di lavoro, il panettiere Agostino Saporiti, armato e mosso da un’insana follia. Vennero uccise 6 persone e sterminata una famiglia, si trattava del bisnonno del cantautore.

Il brano è contenuto nel nuovo album dell’artista “La mia falsa identità” che unisce aspetti autobiografici, più o meno evidenti, vissuti introspettivi e punti di vista poetici sul sociale, sul mondo e sulla vita stessa “Un insieme di fantasia, di sogno, di elaborazione del lutto, di ricerca di una felicità tramite l’assunzione della sofferenza come compagna di crescita essenziale, e infine di metafora ”afferma Saporiti.

24 SETTEMBRE 2023 – Domenica

15:00 Camminata per le vie della città – a cura dell’Associazione “Amici delle Tommaseo” – in collaborazione con Assessorato allo Sport.

16:00 – 18:30 – Piazza Trento e Trieste e Via D. Crespi

Baby Bus e Baby Patente

15:00-18:30 – Piazza Trento e Trieste e Via D. Crespi

Safety Stand

16:00 – 21:00 – Piazza Trento e Trieste

Open Stage in Ti & Ti Park

21:00 – Piazza Trento e Trieste

Serata ballo con DuoMania in Ti & Ti Park.