Malnate e Asst Sette Laghi a confronto per il potenziamento dei servizi del consultorio

Si è svolto oggi, mercoledì 27 settembre, un importante incontro che ha visto al tavolo il Comune di Malnate e l’Asst Sette Laghi per il potenziamento dei servizi del consultorio di piazza Libertà. Il sindaco Irene Bellifemine si è confrontato con il Direttore Socio Sanitario Giuseppe Calicchio alla presenza di realtà che operano sul territorio come “Caos”, con Adele Patrini, “La Città delle Donne” con la Presidente Claudia Ferri e Fiorangela Ripamonti, referente anche del Centro Anziani “Lena Lazzari”.

Sul tavolo i servizi che andranno a implementare l’offerta della struttura malnatese, come il servizio ostetrico, il servizio vaccinazioni e il servizio prelievi ematici. Infatti, nelle scorse settimane, il Sindaco aveva raccolto la richiesta di molti cittadini e Associazioni – facendosi portavoce con il dottor Calicchio – che si erano allarmati a causa di una possibile riduzione delle prestazioni per carenza di personale sanitario. A tal proposito il servizio vaccinazioni era stato sospeso per tutta l’estate.

Non meno importante, il Direttore Socio Sanitario ha confermato che è in corso l’istruttoria per la Casa di Comunità spoke che, se attivata, vedrà coinvolti i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta. Il sindaco si è detto molto soddisfatta per l’azione propositiva e immediata del Direttore Socio Sanitario che ha prontamente provveduto ad ampliare l’organico e ha aperto un tavolo di confronto con il Terzo Settore locale, auspicando che le promesse fatte dal Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia, dottor Pavesi, vengano mantenute nell’interesse della comunità locale per il potenziamento dell’assistenza sanitaria di prossimità.

Anche il Presidente della Consulta sanitaria comunale Luca Croci ha confermato che questa sinergia tra pubblico e mondo del volontariato può solo favorire la prevenzione sanitaria sul territorio e rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. La mattinata si è conclusa pianificando una serie di incontri e iniziative per promuovere la salute sul territorio.