Marco Lecchi è il nuovo componente del Consiglio d’Amministrazione del Comi Luino

Con il trasferimento di Don Sergio a Carugate, il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Mons. Comi perde un componente che si è sempre distinto per la sua instancabile opera verso i più fragili e l’attenzione posta agli ospiti della nostra RSA. Il Consiglio d’Amministrazione durante la seduta dello scorso 8 settembre, ha accettato le dimissioni di Don Sergio e dato il benvenuto a Marco Lecchi, nuovo rappresentante della Parrocchia.

Marco Lecchi, classe 1980, è informatico in una nota azienda locale. Impegnato nella Comunità in ambito sociale e politico, attivo nella parrocchia di Colmegna dove risiede, è da maggio 2012 Presidente dell’Associazione culturale di promozione territoriale no profit Saltamartin.

«La nomina di Marco Lecchi nel CdA del Comi è un segno tangibile della nostra costante evoluzione ed impegno per aprirsi al territorio ed alla sua comunità e garantire sempre il massimo della cura e assistenza ai nostri ospiti – ha detto il Presidente del CdA Gianfranco Malagola -. La sua competenza e la sua visione innovativa saranno sicuramente un valore aggiunto per la nostra RSA, permettendoci di affrontare le sfide future con una rinnovata energia e determinazione. Il nostro obiettivo rimane invariato: garantire un’assistenza di qualità, in un ambiente accogliente, sicuro e stimolante. Siamo convinti che l’arrivo di Marco Lecchi in rappresentanza della Parrocchia di Luino ci aiuterà a consolidare ulteriormente questa missione e a perseguire nuovi traguardi di eccellenza. A Don Sergio rivolgiamo un sentito grazie per quanto ha fatto insieme a noi in questi mesi».