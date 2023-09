Marito e moglie aggrediti a stampellate a Tradate dai vicini di casa

“Signor giudice, ho ancora in segno in testa”. Il segno, sulla sommità del capo, è quello di uno dei tanti colpi di stampella ricevuti una mattina del gennaio 2022: 10 giorni di prognosi, 4 punti in testa, occhiali rotti; moglie aggredita e anche lei in pronto soccorso dopo le botte dei vicini di casa.

Un fatto tragico per una coppia di coniugi a fronte del fatto che a causa dei continui bisticci coi vicini di casa è stata costretta a cambiare casa: “Prima siamo stati ospitati da mia figli per sei mesi, poi abbiamo cambiato casa: siamo stati costretti dalle continue liti”.

Il fatto clou, dopo una serie di altri episodi, è avvenuto a Tradate nel gennaio dello scorso anno quando – è emerso in aula ascoltando una delle due parti offese – con un pretesto i vicini di casa hanno aspettato la coppia all’uscita dal condominio e hanno cominciato a ricoprirli di offese. “Stavo aspettando mia moglie che aveva appena buttato la spazzatura quando gli imputati hanno cominciato ad offendere è una volta sceso dall’auto sono stato aggredito dall’uomo, mente la donna, da dietro, mi ha colpito diverse volte con la stampella”.

I due aggrediti hanno denunciato e ora in processo sono parte civile. La prossima udienza, nella quale non è escluso che verranno ascoltati anche gli imputati, è fissata per il 25 ottobre