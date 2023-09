Nuda per strada a Varese aggredisce gli agenti

«Sono sieropositiva, vi sputo addosso». In stato di agitazione psicofisica, nuda tra via Veratti e via Broggi lunedì sera a Varese una donna è finita in manette accusata di aver aggredito gli agenti intervenuti per calmarla: strattonamenti e stretta al braccio ad una sovrintendente di pubblica sicurezza tali da produrre lesioni, e tanto da far scattare l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’imputata ha 31 anni, ed è finita davanti al giudice per direttissima; la donna, è stata intercettata dalla volante della polizia di stato chiamata per il calmarla: è stata trovata nuda per strada in centro a Varese. Ma anziché di tranquillizzarsi, alla vista delle divise la ragazza è scoppiata in ulteriori escandescenze aggredendo oltre agli operanti anche un passante e danneggiando le auto in sosta. La donna ha continuato a divincolarsi nell’auto di servizio, e ha pure preso a testate gli uffici della questura, urinando in camera di sicurezza.

L’imputata si è scusata in aula; difesa dall’avvocato Michele Lodi, ha dichiarato di avere problemi legati alla sua dipendenza da cannabinoidi e alcool. Il giudice Andrea Crema ha convalidato l’arresto e ha applicato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora nel comune di residenza.