Nuova sede per il Pd di Gallarate, tra centro e periferia lo spazio dedicato a David Sassoli

Il Pd di Gallarate cambia sede: il nuovo spazio del Circolo locale sarà inaugurato domenica in occasione delle votazioni per il congresso provinciale. Sede ricavata in un edificio di via Foscolo, tra piazza Risorgimento e il ponte Fs, oltre cui si apre la popolosa e popolare zona dell’ “oltreferrovia”.

«La storica sede di via Ferrario era ormai sovradimensionata e la manutenzione risultava eccessivamente onerosa sia per la Fondazione Città Futura (che possiede diverse sedi in provincia, compresa quella di Varese) sia per il Circolo di Gallarate» spiega Davide Ferrari, segretario dei dem gallaratesi. «Quindi la Fondazione, di concerto con il Circolo, ha venduto la vecchia sede e acquistato un locale nei pressi del centro».

La nuova sede – spiega ancora Ferrari – è dedicata a David Sassoli, giornalista di lungo ed europarlamentare Pd, europeista convinto, scomparso improvvisamente a inizio 2022. «Presidente del Parlamento Europeo prematuramente scomparso, è per noi esempio di buona politica; il suo volto è quello della di una Patria europea sempre più integrata e vicina a ciascuna persona».

All’interno della sede il volto di Sassoli affianca quello del Presidente della Repubblica in carica, Sergio Mattarella.