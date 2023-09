Openjobmetis in campo per il primo test contro Brescia

Prima amichevole stagionale per la Openjobmetis Varese impegnata dalle 18 di sabato 2 settembre a Sondrio contro la Germani Brescia, che ha già all’attivo la vittoria di venerdì contro Cantù. Coach Bialaszewski non impiegherà, come previsto Willie Cauley-Stein che è comunque aggregato alla squadra. Aggiornamenti sull’andamento del match su VarseeNews al termine di ogni periodo di gioco.

PRIMO PERIODO

L’onore del primo canestro tocca a Woldetensae dall’angolo seguito da un gioco da tre punti di Shahid. Ulaneo, due falli su Bilan, lascia il campo per Brown. Varese è subito in bonus, subisce in area ma punge in attacco con Shahid e con un bel numero di McDermott su rimbalzo offensivo (16-14 al 5′).

Ore 18,15 – Squadre in campo. Quintetto di Varese: Shahid, Hanlan , Woldetensae, McDermott Ulaneo

Ore 18.08 – Discorsi e foto degli organizzatori, la partita non è ancora iniziata. Ora l’inno di Mameli