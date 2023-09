Riaperta al transito la statale 344 tra Porto Ceresio e Brusimpiano

E’ stata riaperta nella serata di venerdì 1° settembre la strada statale 344 chiusa da martedì mattina tra Porto Ceresio e Brusimpiano a causa del distacco di materiali rocciosi dal versante montano.

Il sindaco Marco Prestifilippo ha informato che sono conclusi gli interventi in emergenza effettuati sul versante del tratto di montagna oggetto dello smottamento, e che dopo la pulizia della sede stradale è stato riaperto il transito sulla statale, con 12 ore di anticipo sulle previsioni.

In attesa dell’ampliamento della barriera paramassi, avverte il Comune, il transito potrà subire ulteriori sospensioni in caso di allerta rossa per rischio idrogeologico diramata da Regione Lombardia.

L’Amministrazione comunale ringrazia l’Ufficio tecnico, il personale di Anas coordinato dal geometra Pasquale Siesto e il Nucleo Mobile di Pronto Intervento della Protezione Civile per la pronta gestione dell’emergenza.