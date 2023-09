Si è spento Stanko Prodan: Olgiate Olona perde un uomo prezioso per la sua comunità

Olgiate Olona perde un uomo prezioso per la sua comunità: Stanislao Prodan, da tutti conosciuto come Stanko, si è spento oggi all’età di 76 anni.

Origini istriane, è nato nel 1947 in un piccolo paese che si chiama Prodani, nella penisola croata dell’Istria. È stato un lavoratore, un marito, un padre e un nonno amato. Un uomo che, soprattutto dopo la pensione, si è speso con tutto il suo impegno per la comunità.

Il volontariato per la scuola materna, per le comunità di disabili, per la parrocchia e l’oratorio e anche per i momenti più goliardici dove ha saputo fare la differenza e mostrare tutta la sua voglia di aggregare.

Un esempio che tutti ricorderanno è come ha saputo costruire un modello di comunità attorno alle castagne. Un cibo della tradizione che, mischiato alla sua voglia di sperimentare e innovare, è diventato occasione di incontro alle feste di paese, nelle scuole e in tanti luoghi di aggregazione della provincia.

Cesti della lavatrice, motorini del tergicristallo, competenze meccaniche ed elettriche gli hanno permesso di creare macchine per castagne che erano diventate una vera e propria attrazione e anche uno straordinario motore di beneficenza e volontariato.

Stanko ha sempre saputo legare la sua curiosità, la sua competenza e la sua passione ad occasioni di divertimento e soprattutto di beneficenza. È stato così per il teatro, con la compagnia di Castellanza che ha portato in giro a lungo spettacoli teatrali. Oppure la sua passione per la natura che ha legato a diversi progetti con gli alunni della scuola materna di cui a lungo ha curato l’orto didattico.

Una passione per la natura che ha declinato anche nella cura del verde ad Olgiate, dove si è impegnato molto per la pulizia di strade, parchi e aree boschive.

Stanko non si tirava mai indietro quando capiva di poter dare il proprio contributo ed è questo il ricordo che lascia nelle tante persone che lo hanno conosciuto e che hanno sperato con lui negli ultimi mesi di difficoltà.

La data dei funerali non è ancora stata fissata ma si svolgeranno entro la fine della settimana.