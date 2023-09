Tempo instabile, migliora nel fine settimana

Settimana di tempo instabile sul Varesotto. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino il cielo resterà a tratti nuvolosoSettimana di tempo instabile sul Varesotto. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino il cielo resterà a tratti nuvoloso, con possibili rovescia per la giornata di mercoledì e giovedì. Venerdì potrebbe migliorare.

Le previsioni per mercoledì 20 settembre: ancora un po’ di sole in mattinata, poi graduale aumento della nuvolosità. Dapprima qualche goccia a partire dalla fascia prealpina poi nel tardo pomeriggio e sera piogge più diffuse anche altrove. Giovedì 21 settembre: nuvolosità spesso estesa salvo qualche momentanea schiarita. A tratti possibili rovesci, più frequenti di primo mattino e in serata specialmente sui rilievi alpini e prealpini.

La tendenza per il fine settimana: Venerdì 22 Settembre: in giornata tempo instabile, molto nuvoloso e a tratti temporalesco. In serata e nella notte apertura di schiarite irregolari. Sabato 23 Settembre: in mattinata qualche nuvola residua e ultime precipitazioni in esaurimento, poi via via ovunque soleggiato. In montagna debolmente ventilato da nord.