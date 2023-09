“This is just fantasy”, a Laveno l’arte di RachelB celebra Freddie Mercury e i Queen

Dal 2001, nei primi giorni di settembre a Montreux, la splendida cittadina svizzera affacciata sul Lago di Ginevra, si celebra il compleanno di Freddie Mercury (nato il 5 settembre) che qui visse per lunghi periodi e registrò insieme ai Queen sei album, presso i celebri Studios allestiti all’interno del Casinò.

Cercando di ricreare almeno un po’ quell’atmosfera e soprattutto portando sulle rive del Lago Maggiore tutto il suo amore per i Queen e la passione per il disegno, l’artista di Sesto Calende Rachele Bogni – in arte RachelB – inaugurerà una mostra personale appunto dedicata ai Queen sabato 9 settembre alla Locanda Cappadue di Laveno.

“This is just fantasy” è il titolo della mostra, che si aprirà alle 19 con un aperitivo con l’autrice. Seguirà una Jam Session a tema Queen, nel locale lavenese punto di riferimento per artisti e musicisti che qui trovano un efficace spazio creativo grazie alla gestione illuminata di Ruggero Pari, musicista egli stesso.

Rachele Bogni, in arte RachelB, frequenta il Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio dove, nell’ultimo anno, 2018, vince il concorso indetto dal quotidiano La Prealpina e disegna il logo celebrativo dei 130 anni del giornale. Nel 2021 si diploma alla Scuola del Fumetto di Milano. Dal 2019 unisce la sua passione per il disegno a quella per la musica dei Queen, usando video, fotografie e testi della band come base di partenza per la sua fantasia. Le sue illustrazioni entrano anche a far parte di progetti collettivi legati ai Queen come fanzine, video ufficiali e artbooks. Un suo disegno è infatti uno dei frames presenti nel video di “A kind of magic” del 2019 e diverse sue illustrazioni sono state inserite nel volume artistico “Another World. The Bri-Art collection” ideato ed editato da Brian May in sole 300 copie.

