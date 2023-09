Trasporto pubblico, la settimana parte con lo sciopero a Milano

Lunedì 18 settembre il sindacato CONFAIL FAISA ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18.

Lo sciopero è stato proclamato per “per rivendicare la mancanza nel CCNL di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, alla sicurezza sul lavoro, all’orario e all’organizzazione del lavoro e di tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.

Tra le richieste portate avanti dai sindacati un aumento salariale di 300 euro e la riduzione dell’orario lavorativo a 35 ore settimanali. In numerose altre città italiane potrebbero esserci ritardi o cancellazioni delle corse dei mezzi pubblici.