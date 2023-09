Vigili del fuoco in azione nel centro di Varese

Intervento dei vigili del fuoco nel pieno centro di Varese. Gli operatori sono entrati in azione nella serata di lunedì 25 settembre in via Bizzozero per spegnere delle fiamme divampate all’interno di un condominio, probabilmente partite da un contatore del gas.

Per aiutare le operazioni, diverse vie del centro cittadino sono state chiuse al traffico e verranno riaperte quando saranno terminati i lavori di messa in sicurezza.

Non si segnalano feriti.