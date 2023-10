A Villa Recalcati un incontro per la Settimana europea della sicurezza e la salute al lavoro

Mercoledì 25 ottobre, alle ore 11.30, a Villa Recalcati a Varese si terrà un convegno dedicato alla “Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro”.

«Il tavolo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali in Provincia di Varese “Sicuri al lavoro”, che sarà presentato mercoledì mattina – scrivono in una nota gli organizzatori – diventa una realtà, pur restando, al momento, ancora di carattere sperimentale. Una realtà di lavoro di rete, un impegno di realtà diverse, tra cui imprese e sindacato, che punta a sostenere e rilanciare diversi obiettivi condivisi: i controlli, il maggior coinvolgimento degli RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e dei medici del lavoro, l’efficacia della formazione. Una grande scommessa, per cui tutti si impegneranno a fondo e che può fare del nostro territorio una best practice da prendere come esempio».