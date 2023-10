Al via alla terza edizione dell’Earth Festival di Luino

Ha preso il via oggi, giovedì 12 ottobre, la terza edizione dell'”Earth Festival” di Luino: il festival dedicato alla sensibilizzazione ambientale organizzato dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro-WEEK Network in collaborazione con la cittadina lacustre. Quest’anno, il festival si espande in termini di durata e presenza sul territorio, offrendo quattro giorni di attività e coinvolgendo diverse location, tra cui il Teatro Sociale. Cuore pulsante di tutti gli incontri ed eventi sarà, naturalmente, la natura e l’ambiente, con una particolare attenzione rivolta sia agli aspetti negativi che a quelli positivi.

PROGRAMMA COMPLETO

«Il 14 ottobre è la Giornata Mondiale dell’Educazione Ambientale, questo il motivo per cui ci troviamo qui in questi giorni a Luino – ha aperto il segretario generale Rete WEEK Mario Salomone, introdotto da Bianca La Placa di “l’educazione sostenibile” -. L’ambiente è al centro delle nostre preoccupazioni ogni giorno dell’anno e sempre di più comprendiamo quanto dipendiamo dalla natura e quanto sia importante preservarla. Con il Festival della Terra, vogliamo ricordare che l’ambiente è cultura e può essere discusso in modi diversi e in diverse sedi. Questo festival è un’opportunità coinvolgente per affrontare questioni fondamentali per il nostro futuro attraverso incontri, confronti e conferenze».

Una prospettiva condivisa anche da Cristina Chiappa, presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino e rappresentante della Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano, e da Serena Botta, assessore alla Cultura del Comune di Luino: «Questo festival è una tappa fondamentale del nostro lavoro quotidiano – ha detto Botta, assessore alla Cultura del Comune di Luino -. Come amministrazione, accogliamo l’Earth Festival perché crediamo sia essenziale affrontare le sfide ambientali. Stiamo implementando progetti innovativi e investimenti in infrastrutture sostenibili, come il progetto di vasca di prima pioggia e l’aggiornamento della rete fognaria. Inoltre, puntiamo molto a promuovere il turismo verde e la sostenibilità a livello turistico, collaborando con la Comunità Montana».

L’inaugurazione ha visto anche la partecipazione della vicesindaca Antonella Sonnessa e di Francesco Russo di Hupa, uno degli sponsor del Festival.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE “PREMIO ASVIS PER LA GIUSTA TRANSIZIONE”

Anche quest’anno l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) ha assegnato, in occasione dell’Earth Festival 2022 (14-16 ottobre), il premio “Giusta Transizione” alla persona, associazione, istituzione culturale, impresa operante in Italia che ha dato un contributo significativo alla transizione ecologica tenendo conto anche dell’impatto sociale.

Il premio è stato assegnato alla società Ecosud s.r.l per il progetto Gretacar: una stazione per monitoraggio ambientale itinerante con sensori ambientali installabile su qualsiasi autovettura che monitora i parametri ambientali in tempo reale certificando i dati in blockchain.