Alla cooperativa di Biumo una festa per Mimmo Lucano

Il prossimo martedì 24 ottobre, alle 17:30, presso la Coop Biumo e Belforte a Varese, avrà luogo un evento che rientra nel ciclo di incontri organizzati da Rete Varese senza frontiere. L’obiettivo di questi incontri è celebrare i 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un importante documento che sancisce i diritti fondamentali di ogni individuo.

Un momento significativo di questo ciclo di incontri sarà la festa in onore di Mimmo Lucano, Lucano è stato sindaco di Riace, un piccolo comune in Calabria, e ha guadagnato notorietà per la sua politica di accoglienza e integrazione dei migranti nel tessuto sociale del suo paese. La sua storia è raccontata nel libro “Lampedusa isola aperta”, scritto da Stefano Galièni, dirigente nazionale e responsabile immigrazione R.C.

Stefano Galièni sarà presente mentre Mimmo Lucano sarà in collegamento esterno.