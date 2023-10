Attività di controllo alla stazione di Gallarate: tre denunciati, tre espulsi e 2500 euro di multe ai negozi

L’attività di analisi ed il monitoraggio degli eventi messa in atto dalla Polizia di Stato di Gallarate ha evidenziato il verificarsi di alcuni episodi nella zona antistante la Stazione Ferroviaria cittadina.

I servizi straordinari, svoltisi in diversi giorni, hanno complessivamente coinvolto oltre 30 agenti dei rispettivi Uffici e Comandi: nell’occasione sono state complessivamente identificate 84 persone, tra le quali 2 denunciate a piede libero per violazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed una per resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale. L’attività delle forze dell’ordine ha consentito inoltre di espellere 3 cittadini risultati privi di qualsiasi documento che ne attestasse la regolarità sul territorio dello Stato.

Gli agenti operanti hanno inoltre elevato a carico di 5 soggetti, resisi responsabili di violazioni delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, altrettante sanzioni amministrative con contestuali ordini di allontanamento dalla Piazza Giovanni XXIII e dalla via Borghi. I servizi hanno inoltre interessato anche diversi esercizi commerciali della zona nei cui confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare totale di 2500 euro, avendo gli agenti riscontrato violazioni in materia di commercio e tutela del consumatore. In particolare, sono stati sanzionati diversi esercizi commerciali, per aver omesso di indicare origine, provenienza e prezzi della merce, oltre a non aver indicato gli orari praticati.

Accertato inoltre in uno degli esercizi oggetto del controllo, l’impiego di un lavoratore privo di contratto di assunzione.