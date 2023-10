Bialaszewski: “Siamo in un percorso, ai tifosi dico che miglioreremo”

BIALASZEWSKI 1 – «Abbiamo giocato davvero contro un’ottima squadra che ha fatto una partita praticamente perfetta e il risultato lo manifesta. Quello che invece non abbiamo fatto noi».

BIALASZEWSKI 2 – «Abbiamo avuto alti e bassi durante la partita. Sono d’accordo sul fatto che abbiamo disputato un buon terzo periodo ma la Virtus è un’ottima squadra e ha trovato contromosse anche in quel momento della partita. Bologna, con Milano, è una delle due grandi del campionato e anche solo per stare in partita chi le affronta deve disputare una prova di alto livello».

BIALASZEWSKI 3 – «La situazione tattica dei cambi in difesa è una soluzione che noi usiamo, che fa parte del nostro gioco. L’abbiamo utilizzata anche mercoledì contro Pistoia e ha funzionato ma oggi la Virtus, che ha altra stazza e altri giocatori, ci ha punito. Però non credo sia solo quella la chiave delle difficoltà avute in difesa qui».

BIALASZEWSKI 4 – «Siamo sicuramente all’interno di una fase del nostro processo.

Abbiamo perso di 30, è vero, e potevamo magari restare più vicini nel punteggio ma a un certo punto ho preferito togliere qualche uomo del quintetto base per evitare infortuni.

Ai tifosi posso dire che noi lavoriamo per crescere ogni giorno: siamo dentro a un processo e sicuramente miglioreremo tappa dopo tappa».

ULANEO 1 – «La voglia di ben figurare questa sera c’era, come c’è sempre l’obiettivo di vincere le partite però ci siamo trovati contro una avversaria davvero molto forte che ci ha complicato la vita».

ULANEO 2 – «Il piano partita prevedeva i cambi difensivi per permettere ai lunghi di seguire Belinelli sul perimetro. Ci abbiamo provato però loro sono stati bravissimi a colpirci sotto dove eravamo scoperti e ci hanno punito da sotto sfruttando il vantaggio fisico dei lunghi in quelle situazioni».

POLONARA – «Questa sera avevamo bisogno di dare una scossa dopo la sconfitta rocambolesca contro lo Zalgiris, diciamo che eravamo abbastanza arrabbiati e molto concentrati. Credo comunque che Varese non si debba preoccupare, perché la squadra c’è e d è buona e soprattutto in casa può vincere le partite».

BANCHI – «La partita si è sviluppata secondo i ritmi previsti contro un avversario molto particolare che schiera quintetti atipici. Il ritmo di Varese è una trappola perché ti spinge a correre eccessivamente e a volte ho dovuto predicare calma. Abbiamo giocato con un quintetto più basso rispetto alle nostre abitudini, ma sono contento perché abbiamo giocato una buona pallacanestro con una certa costanza che è il nostro obiettivo».