Cotta: “Un punto d’oro, bravi i ragazzi. E con altri 5 minuti chissà…”

RG TICINO – VARESE | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): C’è un po’ di amarezza perché per i primi 40 minuti siamo stati troppo timorosi e abbiamo pensato più a difendere che ad offendere. Il primo gol è venuto da una nostra uscita sbagliata, ma loro davanti sono devastanti. Nel secondo tempo quando stavamo spingendo abbiamo preso l’imbarcata su un rimpallo. Il calcio però è strano, la squadra ha reagito e quando riprendi la partita dal 2-0 dispiace quasi che sia finita, chissà con altri 5 minuti come sarebbe andata.

COTTA 2: Secondo me è un gran punto. Nella mia esperienza a volte a fare i cambi peggiori le cose, il merito è sempre di chi entra in campo e oggi lo ha fatto benissimo dandoci velocità di esecuzione e inserimento. Bravo Pisan nell’azione e Palazzolo che va sempre a chiuder.

FILIPPO CAROBBIO (Allenatore Rg Ticino): Conosco bene mister Cotta, lo stimo, ma oggi credo che il rammarico sia tutto nostro. Fino al 2-0 abbiamo condotto bene la partita, meritando. Poi siamo calati, abbiamo concesso il primo gol e poi il pareggio. È mancato quello che ci manca da inizio anno: un po’ di cattiveria nel difendere quando la gara si fa sporca. Rispetto all’anno scorso mi sembra un Varese forte, hanno grande qualità ma mi sembra abbia anche uno spirito diverso. Farà molto bene e lo faremo anche noi se miglioreremo negli aspetti detti prima. Non si può sempre vincere 4-0, servirà anche fare gli 1-0.

NICOLO’ PALAZZOLO (Centrocampista Varese): Non c’è modo migliore per tornare in questa piazza che anni fa mi ha dato tanto. Sono tornato per riniziare con questa squadra e questo staff. Mi sono subito trovato benissimo, sono contento per il gol e per il pareggio contro una corazzata come l’Rg Ticino. C’è voluto un gran carattere per recuperare. Dedico il gol ai miei genitori e alla mia famiglia che mi sono stati vicino in questi mesi difficili in cui non riuscivo a trovare sistemazione, oltre ai tifosi che mi hanno accolto a braccia aperte. Il nostro obiettivo è quello di riportare entusiasmo e direi che ci stiamo riuscendo.