La NovaRomentin blinda il secondo posto: per il Varese una sconfitta che brucia

È la NovaRomentin a uscire con il secondo posto in tasca dopo la vittoria 2-0 sul Varese. Un gol per tempo per i novaresi, che aprono la gara al 41′ della prima frazione con Saccà e raddoppiano nel finale con Estrella con i biancorossi in 10 per l’espulsione di Barzotti. Nel mezzo un primo tempo opaco da parte della squadra di Floris, troppo poco incisiva sotto porta e invece disattenta e poco reattiva nell’occasione del gol dell’1-0. Nella ripresa i varesini hanno provato una reazione, sfiorando in più occasioni il gol del pari, ma senza riuscire ad equilibrare il match. Nel finale Barzotti commette un’ingenuità e si prende la doppia ammonizione lasciando i suoi in 10 e lasciando spazio alle ripartenze della NovaRomentin che non si fa pregare e con Estrella sigla il 2-0 e chiude i conti.

Per il Varese una sconfitta che brucia, che fa allontanare ulteriormente il secondo posto con Ligorna e Vado che insidiano il terzo. Ci sono ora sei gare per chiudere in maniera dignitosa la stagione, iniziando dalla prossima settimana quando al “Franco Ossola” arriverà la Lavagnese di Giorgio Roselli. Si sa che i playoff di Serie D contano proprio poco, però ci si aspetta un atteggiamento diverso da parte del Varese, che oggi ha trovato la forza agonistica giusta solo dopo essere andato sotto. Anche mister Floris a fine partita ha sottolineato che per vincere queste partite serve più fame, pensiero che aumenta le personalità ai giocatori per questo finale di stagione.

FISCHIO D’INIZIO

Scontro diretto per il secondo posto per il Varese, che a Romentino con una vittoria attuerebbe il controsorpasso ai danni della squadra di Pablo Gonzalez, che ha sfruttato i passi falsi varesini per farsi largo alle spalle della capolista Bra. Dopo aver celebrato sabato 22 marzo i 115 anni di calcio ai piedi del Sacro Monte, mister Floris -che non può contare sugli infortunati Romero, Molinari e Stampi – si affida a un 4-3-1-2 che vede D’Iglio in regia e Maccioni alle spalle di Banfi e Barzotti. I novaresi rispondono con il collaudato 4-3-3 retto in difesa dal varesino Bertoni mentre in attacco Saccà e Gerbino portano velocità e fantasia per la punta Estrella.

PRIMO TEMPO

Ritmi alti sin dai primi minuti, il Varese ragiona di più mentre la NovaRomentin va più in verticale. I biancorossi occupano la metà campo avversaria ma non trovano varchi per andare alla conclusione, mentre la squadra di casa sfrutta la velocità per mettere in difficoltà la retroguardia biancorossa. Il primo episodio da segnalare arriva al 15′ quando Cannistrà lancia per Rizzo che controlla bene alle spalle della difesa varesina ma poi sbaglia e non riesce a saltare Piras in uscita. Occasione fallita per i novaresi, anche perché il guardalinee non aveva segnalato fuorigioco, nonostante le proteste dei difensori. Al 22′ è ancora la squadra di casa a farsi vedere con un mancino di Rizzo fuori di poco, mentre la risposta varesina, nonostante una buona mole di gioco, sta tutta nei tiri dalla distanza imprecisi di D’Iglio e Valagussa. La gara si sblocca al 41′ e a gioire è la NovaRomentin: azione che si sviluppa da sinistra a destra, cross basso in area di Svystelnyk per Saccà che controlla, si gira sul mancino e calcia angolato con la palla che si insacca dopo aver toccato il palo. Se i meriti dell’attaccante non mancano, qualche colpa ce l’ha la difesa biancorossa, che ha accorciato in ritardo ma soprattutto gli ha permesso di girarsi sul sinistro. Nel finale di tempo non c’è il tempo di reagire per il Varese e così all’intervallo i biancorossi sono sotto 1-0.

SECONDO TEMPO

Il Varese esce dagli spogliatoi con Ferrieri al posto di Vitrofrancesco, infortunato nel corso del primo tempo, e al 6′ entra anche Marchisone al posto di Maccioni. Proprio Marchisone entra subito: prima, servito da Barzotti, cerca un assist anziché tirare sprecando così una buona occasione, dopo invece è determinante la deviazione di Cannistrà sul destro a giro dai 20 metri. Il Varese trova coraggio e spinge con forza ma Barzotti manda alto di poco da fuori mentre sul colpo di testa di Valagussa è molto bravo Ferrante a distendersi in tuffo e togliere la palla dall’angolino. I biancorossi attaccano a testa bassa ma non trovano il pareggio e al 21′ sul tiro-cross di D’Iglio la deviazione di Banfi esce di poco. Se quella di piede esce di poco, quella al 31′ di testa su cross morbido di Ropolo sfiora il palo dando per un attimo l’illusione del gol. I biancorossi meriterebbero il pareggio ma al 35′ rimangono in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Barzotti, ingenuo a entrare in ritardo su Mollica. La NovaRomentin può respirare un po’ e gestire meglio il pallone e a sfruttare gli spazi lasciati liberi dai biancorossi. L’occasione capita al 42′ quando in ripartenza è Estrella che chiude i conti superando Piras, siglando il 2-0 e seccando le speranze del Varese.