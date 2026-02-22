Un primo tempo inguardabile condanna il Varese: ko 3-1 sul campo della NovaRomentin ultima in classifica

Inguardabile. Non ci sono altre parole per commentare il primo tempo messo in campo oggi dal Varese sul campo della NovaRomentin. Non vogliamo parlare di peccato di superbia sul campo dell’ultima in classifica, che ha mostrato ai biancorossi nei primi 45′ quale deve essere il carattere da mettere in campo. Si parte al 6′ con un classico del repertorio di questo Varese: gol preso su calcio d’angolo, con Bayo Sarr che insacca l’1-0. Il raddoppio è un contropiede concluso da Valenti mentre il tris, al 38′, arriva su rigore per una trattenuta di Berbenni su Diop. Tre gol concessi in poco meno di quaranta minuti Ciceri ne cambia 4 all’intervallo, e nella ripresa qualcosa cambia, se non altro a livello di carattere. Anche perché peggio era anche difficile da fare. Ma il gol di Sovogui al 28′ serve solo a rendere meno amaro il risultato finale, senza che la squadra trovi davvero la forza per impensierire la difesa avversaria. Piersanti para su Barzotti, poi il palo respinge il tiro di Tentoni, ma è già il 7′ di recupero e il risultato conclusivo mette a nudo una giornata nera per il Varese, per impegno e gioco.

Questa sconfitta acuisce un momento negativo dei biancorossi, che nel 2026 hanno vinto solo due volte (a Chisola e con il Club Milano), risultati che stonano contro le parole di fine 2025, quando l’obiettivo dichiarato era migliorare lo score dell’andata. C’è da riflettere su più fronti perché quella di Romentino è una figuraccia da non ripetere. I biancorossi commettono sempre gli stessi errori, che tutti riconoscono ma ai quali nessuno sembra riuscire a mettere rimedio. Tutto nero, oggi, e non potrebbe essere altrimenti. Anche perché settimana prossima al “Franco Ossola” arriva il Vado, con una prestazione del genere i liguri sono pronti a banchettare. Al termine è arrivata la giusta contestazione dei tifosi biancorossi, speriamo che almeno questa possa smuovere la situazione.

FISCHIO D’INIZIO

È passato meno di un anno dall’ultima sfida al “Beretta Muttini” di Romentino. Se nel 2025 lo scontro tra NovaRomentin e Varese valeva il secondo posto – con l’affermazione dei piemontesi che li portò poi alla vittoria ai playoff – questa sfida del 2026 vede le due formazioni con ambizioni molto ridimensionate. I biancorossi di mister Ciceri si presentano al di là del Ticino con l’obiettivo di conquistare una vittoria per non perdere il posto nei playoff, per la squadra di Marco Molluso invece, la volontà è quella di risalire dall’ultimo posto in classifica. Consolidato 4-3-3 per il Varese: c’è il classe 2006 Pliscovaz – prima da titolare – al centro del tridente biancorosso con Guerini e Cogliati, mentre per i piemontesi in attacco Mindruta, Diop e Bayo Sarr.

PRIMO TEMPO

Inizio a buon ritmo per la gara ma il Varese continua a pagare per disattenzioni e così al 6′, al primo corner battuto, la NovaRomentin trova il gol con Bayo Sarr che dal cuore dell’area trova la deviazione vincente per battere Bugli. La reazione del Varese tarda ad arrivare e i novaresi allora provano a sfruttare il momento con maggiore grinta e al 13′ è provvidenziale l’anticipo in area piccola di Berbenni su Diop dopo l’azione di Valenti. Il primo tiro biancorosso arriva al 16′ su azione d’angolo: cross di Berbenni, primo tentativo di Tentoni respinto, sul secondo di Bertoni arriva la parata di Piersanti, aiutato da una deviazione della difesa. Il muro di casa regge bene alle sollecitazioni biancorosse e al 24′ sono ancora i piemontesi a farsi vedere con Foresta che calcia per ben tre volte verso Bugli, che respinge le prime due e blocca la terza. Il Varese di rivede al 26′ quando Guerini salta l’uomo in fascia e mette in mezzo per Pliscovaz che da ottima posizione spreca mandando alto. Il pareggio non arriva, anzi, al 2′ a trovare il gol sono ancora i padroni di casa che partono in contropiede, con Valenti che chiude battendo Bugli per il 2-0. La giornata peggiora ulteriormente al 38′ quando Berbenni strattona in area Diop e l’arbitro concede il rigore che Petracca realizza siglando il 3-0. Un altro colpo dal quale i biancorossi non riescono a reagire. Di azioni d’attacco non se ne vedono e nel minuto di recupero è ancora la squadra di casa a flirtare con il gol, ma per fortuna questa volta Foresta calcia male da buona posizione. All’intervallo i biancorossi sono così sotto di tre gol, segno di una prestazione gravemente insufficiente.

SECONDO TEMPO

Ne cambia 4 Ciceri all’intervallo: restano negli spogliatoi Bertoni, Palesi, Cogliati e Pliscovaz e a inizio ripresa i biancorossi si schierano con un 3-4-2-1 con Qeros e Guerini alle spalle di Barzotti. Cambiano gli uomini ma non la voglia, con la NovaRomentin che si fa pericolosa al 3′ con il colpo di testa di Diop alto di poco. Tra il 7′ e l’8′ due episodi nelle due aree: prima è Qeros a chiedere il rigore, subito dopo il neo entrato Moussafir, con Bugli che esce a valanga. L’arbitro lascia correre in entrambi i casi, ma le recriminazioni maggiori sembrano essere quelle dei padroni di casa. Nonostante qualche sforzo in più, il Varese non riesce praticamente mai a mettere in apprensione la difesa di casa. Il tempo passa così e solo al 28′ il Varese riesce a cambiare il risultato: Guerini sfonda a sinistra, la palla arriva a Sovogui che da due passi insacca il 3-1. La spinta dei biancorossi è finalmente convincente e la NovaRomentin non riesce più a ripartire. Nonostante la spinta per non ci sono grandi occasioni e bisogna aspettare il 41′ per un tiro: Barzotti in girata conclude bene ma Piersanti è bravo e fortunato a ritrovarsi la palla sotto la schiena in tuffo. I novaresi si chiudono in difesa ma Piersanti è impegnato giusto in un paio di uscite alte e anche nei 6′ di recupero non ci sono opportunità di segnare. Sul tiro sul palo di Tentoni dal limite dell’area terminano le speranze varesine e a prendersi i tre punti – meritatamente – è la NovaRomentin, che ritrova la vittoria che mancava dal 7 dicembre.

TABELLINO

NOVAROMENTIN – VARESE 3-1 (3-0)

Marcatori: 6′ pt Bayo Sarr (NR), 32′ pt Valenti (NR), 38′ pt rig. Petracca (NR), 28′ st Sovogui (V)

NOVAROMENTIN (3-5-2): Piersanti; E. Pompilio, Gatelli, Balesini; Mindruta, Bayo Sarr (32′ st Pagni), Petracca, Foresta (36′ st Bettini), F. Pompilio (11′ st Martiner); Valenti (25′ st Nistor), Diop (7′ st Moussafir). A disposizione: Gadda, Chianese, Bignoli, Pomoni. All.: Molluso.

VARESE (4-3-3): Bugli; Agnelli, De Ponti, Bertoni (1′ st Costante), Berbenni (25′ st Sovogui); Malinverno, Tentoni, Palesi (1′ st Qeros); Guerini, Pliscovaz (1′ st Marangon), Cogliati (1′ st Barzotti). A disposizione: Taina, Secondo, Fabris, Bianchi. All.: Ciceri.

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia (Cocco e Amelii)

Corner: 1-5. Ammoniti: Petracca, Valenti, Piersanti per la NovaRomentin; Agnelli, De Ponti, Malinverno per il Varese. Espulso: al 31′ pt il preparatore dei portieri della NovaRomentin Dellara. Recupero: 1’ + 7’.

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXV GIORNATA

Biellese – Asti 1-0; Cairese – Sanremese 0-2; Chisola – Celle Varazze 2-0; Gozzano – Imperia 0-0; NovaRomentin – Varese 3-1; Vado – Sestri Levante 1-1; Valenzana – Saluzzo 1-4; Lavagnese – Derthona 0-1; Ligorna – Club Milano 5-1.

CLASSIFICA: Ligorna 59; Vado 58; Sestri Levante, Chisola 46; Biellese 40; Varese 39; Saluzzo 36; Sanremese 35; Imperia 34; Derthona 31; Valenzana 29; Cairese 28; Gozzano 26; Celle Varazze 25; Club Milano 23; Asti 22, Lavagnese 22; NovaRomentin (-1) 17.

