I voti del Varese: sempre gli stessi errori e troppe prestazioni insufficienti
I quattro cambi all'intervallo dimostrano una giornata negativa di diversi giocatori biancorossi, ma sono molti di più quelli che non raggiungono il 6. Sovogui segna, Marangon merita più spazio
NOVAROMENTIN – VARESE 3-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 5: Non ha grandi responsabilità sui tre gol, anche se non fa grandi parate, ma anche oggi lasciano perplessi un paio di letture, come quando frana su Moussafir. L’arbitro lo grazia non dando un rigore che sembrava netto
AGNELLI 5: Primo tempo di grande difficoltà, non trova spazi e non vede gli avversari. Anche quando spinge non riesce a essere preciso allungandosi spesso il pallone. È lui a perdersi Bayo Sarr sul primo gol
BERTONI 5: Non grandi errori ma neanche la convinzione di aver giocato una buona partita. Va troppo leggero su un paio di palloni che andavano gestiti diversamente
Costante 6: Se non altro lotta e fa a sportellate, incita la squadra e ribatte con il fisico. Poco, ma qualcosa
DE PONTI 5,5: Anche lui oggi incappa in una prestazione negativa. Perde le distanze e, cosa ancora più strana, non sempre entra deciso sul pallone perdendo spesso il duello con gli avversari
BERBENNI 5: Prestazione davvero incolore per il laterale mancino che fatica a seguire gli avversari e in avanti non si vede quasi mai
Sovogui 6: Entra con la voglia di fare e oggi è già qualcosa in più rispetto agli altri. Segna il suo primo gol a Varese, peccato non poterlo festeggiare
MALINVERNO 5,5: La gamba non la tira indietro mai, anche perché oggi ha la fascia sul braccio. Però anche lui fatica e non sempre riesce a rimediare con la corsa e il fisico
TENTONI 5,5: Il meno peggio, se non altro perché qualcosa la fa vedere. Non una grande partita, sia chiaro, ma qualcosina. Il palo all’ultimo respiro gli nega il gol, ma oggi non era proprio giornata
PALESI 5: Prestazione in linea con le ultime partite nelle quali ha combinato davvero poco. Oggi però non riesce a stare dietro agli avversari che lo passano a più riprese
Qeros 5,5: Meglio dell’ultima brutta prestazione, ma per arrivare alla sufficienza serve ben altro. Se non altro lotta e si sbatte
GUERINI 6: Il gol di Sovogui è per metà suo, dopo aver dribblato mezza difesa avversaria. È uno dei più intraprendenti con la palla al piede, si perde però quando c’è da difendere
PLISCOVAZ 4,5: Titolare a sorpresa per sopperire alle tante assenze in attacco ma si vede poco e male. Oltre a sbagliare diversi controlli facendosi fregare palla dagli avversari, sull’unica vera occasione a disposizione spara alto da due passi
Marangon 6: Entra con tanta voglia di dimostrare dopo un periodo di panchine. Dimostra di meritare più minuti e di essere sempre affidabile
COGLIATI 5,5: Sempre uno dei migliori, oggi fatica anche lui a trovare spazi per attaccare e si vede poco anche in ripiegamento. Purtroppo non riesce a risollevare la squadra come fatto in altre circostanze
Barzotti 5,5: Non al meglio per un problema al piede, viene chiamato in causa nella ripresa. Si sbatte ma nonostante la grande pressione biancorossa conclude solo una volta in porta e si vede parare la girata mancina con la schiena dal portiere. Serve ritrovare il miglior Barzotti per uscire dal momento negativo
