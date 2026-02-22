NovaRomentin – Varese in diretta
I biancorossi scendono in campo a Romentino in cerca di una vittoria dopo la bruciante sconfitta contro la NovaRomentin
Dopo la sconfitta casalinga contro il Ligorna, il Varese affronta la trasferta a Romentino, dove ad attenderlo c’è la NovaRomentin ultima in classifica. Per i biancorossi una possibilità di ritornare alla vittoria per restare nelle zone alte della classifica.
Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
