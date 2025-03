I voti del Varese: difesa poco reattiva e attacco poco incisivo

NOVAROMENTIN – VARESE 2-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Sollecitato in un paio di occasioni, si fa trovare pronto. Poco può sui mancini di Saccà ed Estrella che lo superano

VITOFRANCESCO 6: Ci mette voglia ed esempio per trainare la squadra, poi però lo ferma un infortunio

Ferrieri 6: Entra bene, un paio di begli anticipi e qualche discesa palla al piede in fascia

BONACCORSI 5,5: Non sempre sul pezzo e in ritardo sul gol di Saccà che sblocca la gara

MIKHAYLOVSKIY 5,5: Stesso discorso di Bonaccorsi. Anche lui reagisce in ritardo all’azione che, alla fine, decide la gara

ROPOLO 5,5: In difficoltà nel primo tempo a contrastare la rapidità di Saccà, nella ripresa prende le misure e gli concede meno. Si vede anche in attacco con qualche bel pallone messo in mezzo

DE ANGELIS 6: Lotta in mezzo al campo, non sempre in maniera precisa ma la gamba non la tira indietro. Servirebbe un po’ più di qualità davanti

Mazzola s.v.: Entra e dopo poco il Varese resta in 10

D’IGLIO 5,5: Non riesce sempre a essere nel vivo del gioco come dovrebbe. Da parte sua serve maggior personalità, soprattutto in partite come queste

Daqoune 5,5: Mezzo tempo giocato senza incidere

VALAGUSSA 6: Uno dei migliori per presenza in campo e opportunità. Non a caso la parata più importante di Ferrante arriva sul suo colpo di testa

MACCIONI 5,5: Un primo tempo di buona voglia, ma manca praticità. Fa tanto ma quasi mai arriva a concludere l’azione e questo è un limite

Marchisone 6: Entra bene, con voglia e qualche bella giocata. Sbaglia però le scelte come quando prova un assist anziché tirare o quando cerca un tiro-cross dalla linea di fondo

BARZOTTI 5,5: Una gara di carattere e tante cose utili ma segnata dalla doppia ammonizione ingenua che lascia la squadra in dieci

BANFI 5,5: Ci prova di destro, di testa e di rapina ma la mira è quasi sempre sbagliata, a volte di tanto, altre volte di un pelo. “Serve maggior cattiveria”, come dice Floris a fine partita