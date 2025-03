Floris: “Serve più fame per vincere queste partite”

NOVAROMENTIN – VARESE 2-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Abbiamo fatto una buona gara, giocato bene dal punto di vista tecnico, lottato, ma non ho visto quella fame che ci voleva. Da certi giocatori esperti mi aspetto di più. Abbiamo creato palle importanti ma non abbiamo avuto la cattiveria per fare gol e in questo spareggio è determinante. Ci vuole di più per vincere queste partite. Non è mancato l’approccio, abbiamo interpretato bene la partita, è mancata la fame di vincere. Finché non finisce il campionato c’è ancora tanto da dire, a maggior ragione ho bisogno di vedere i giocatori esperti con più voglia di fare. Questo non vuole dire che non hanno lottato, ma abbiamo perso e server qualcosa in più. Mi spiace per Vitogfracnesco, si è stirato e a 38 anni tira

BEPPE D’IGLIO (Giocatore Varese): È una sconfitta che fa male, ci teniamo la prestazione perché abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra forte. Siamo stati puniti nell’unico errore della partita e il secondo gol è arrivato in inferiorità numerica in contropiede. È mancato un pizzico di cattiveria, quello non basta mai. Abbiamo comunque fatto tante palle gol ma oggi non siamo riusciti a fare gol e ci spiace per i nostri tifosi. Sono d’accordo con il mister sul fare gol ma la squadra ha corso e ha messo tanta voglia.

MAVILLO GHELLER (Vice allenatore NovaRomentin): Ci è arrivata la notizia che il Bra ha perso, rosicchiamo qualche punto ma ci interessa il giusto. Andiamo avanti per la nostra strada , sappiamo che il campionato è deciso noi però siamo lì. Per noi è una gran vittoria, per il momento in cui è arrivata era la più bella della stagione e un po’ l’abbiamo sentita. Non abbiamo fatto una bella prestazione ma pratica, oggi era importantissimo il risultato. Il Varese ci ha dato dentro, è una squadra tosta e dispiace che è al terzo posto. Fa sempre piacere ricevere i cori dei tifosi del Varese, ci sono ragazzi che conosco e rimane una bella cosa che succede tutte le volte.