È cambiata la validità delle ricette mediche

A partire dallo scorso 1° ottobre, con l’entrata in vigore della delibera regionale 957/2023, la validità delle ricette prescritte per visite specialistiche, analisi ed esami sarà temporaneamente pari a sei mesi.

Questa modifica transitoria si è resa necessaria per permettere il passaggio al nuovo sistema di prenotazione e prescrizione.

Restano di durata annuale le prescrizioni fatte entro il 30 settembre 2023.

Per durata si intende il periodo che intercorre tra la prescrizione da parte del medico e il momento della prenotazione.

Pertanto:

– Tutte le ricette emesse dal 01/10/2023 hanno temporaneamente validità 6 mesi

– Tutte le ricette emesse fino al 30/9/2023 mantengono validità 12 mesi