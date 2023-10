Domenica in casa per Varesina e Castellanzese

Ottava di campionato per il Girone B di Serie D – domenica 15 ottobre ore 15.00 – che vedrà Varesina e Castellanzese impegnate in casa. La Folgore Caratese sarà ospite a Vengono Superiore mentre a Castellanza arriverà la Tritium.

VARESINA – FOLGORE CARATESE

La striscia positiva della Varesina si è interrotta a Trezzo sull’Adda. Una battuta d’arresto inaspettata ma che ha sicuramente lasciato un insegnamento ai ragazzi di mister Marco Spilli, che domenica ritroveranno il campo amico di Venegono Superiore per ospitare la Folgore Caratese. I brianzoli, una delle squadre che in estate si è mossa di più sul mercato, non hanno iniziato il campionato all’altezza delle ambizioni. Settimana scorsa l’allenatore Vinicio Espinal è stato sollevato dalla panchina, sulla quale al momento siede Simone Crippa, promosso dalla Juniores. Sicuramente la dirigenza si aspetta risultati migliori, ma la Varesina non ha nessuna intenzione di prestare il fianco.

CASTELLANZESE – TRITIUM

Dopo aver conquistato la prima vittoria stagionala, la Castellanzese non vuole fermarsi e proverà a trovare la prima gioia anche al “Provasi”. Ospite dei neroverdi sarà la Tritium, che settimana scorsa ha battuto sul campo amico la Varesina. I ragazzi di mister Manuel Scalise vogliono però dimostrare di essersi lasciati alle spalle il brutto inizio di stagione e cercheranno conferme – e i tre punti – anche a Castellanza.