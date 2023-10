Duemila coperte in piazza per dire no alla violenza del tumore nelle donne con Viva Vittoria

Un coinvolgimento senza precedenti di singole cittadine, associazioni, scuole ed enti pubblici: domenica 22 ottobre, dopo tanto lavoro, finalmente Piazza San Giovanni esploderà di colori per dire NO alla violenza dei tumori femminili

Porteranno da piazza Lucio Flauto a piazza San Giovanni le 2000 coperte realizzate in questo anno e mezzo di lavoro per vendere e ricavare fondi da destinare alla Lilt di Varese che li userà per migliorare la prevenzione dei tumori nel territorio. Sono le migliaia di donne (di ogni età) che hanno partecipato, ognuna col suo pezzetto, al grande progetto relazionale Viva Vittoria. Le volontarie saranno in piazza domenica, dalle 9 alle 19, per venderle al prezzo minimo di 20 euro l’una.

Busto Arsizio si prepara ad accogliere Viva Vittoria. La piazza centrale di Busto Arsizio è pronta ad accendersi di colore grazie alle migliaia di coperte che negli ultimi mesi sono state cucite dalle volontarie e dai volontari di tutte le età che hanno partecipato alla realizzazione di questo importante evento. Il progetto è entrato nei negozi, nei bar, nei circoli, nelle scuole e anche in carcere dove tutti hanno dato un contributo mettendosi a sferruzzare per creare quadratini.

Un progetto nato a Brescia ormai nel lontano 2015 per sensibilizzare intorno al tema della violenza sulle donne e che in otto anni è cresciuto in maniera esponenziale. Sono numerose infatti le piazze italiane che, in questi anni, hanno raccolto il testimone e contribuito a diffondere l’ importante messaggio attraverso il lavoro di tante persone che si sono messe in movimento per raggiungere un obiettivo comune e condividere un’esperienza di vicinanza e solidarietà.

Un lavoro capillare di coordinamento, raccolta materiali, informazione, sensibilizzazione che ha coinvolto tutto il territorio attorno a Busto Arsizio (da Gallarate a Legnano), grazie al quale sono state realizzate migliaia di coperte formate da circa ottomila quadrati che andranno a creare la grande opera relazionale condivisa, frutto della partecipazione attiva dei club Lions del territorio e della collaborazione tra scuole, realtà associative e culturali, istituzioni, singole persone, gruppi di amici e amiche che, a diverso titolo e gratuitamente, hanno fatto sì che il sogno di coprire piazza San Giovanni si potesse realizzare.

La Città di Busto Arsizio ha risposto con grande entusiasmo ed in modo estremamente generoso e domenica 22 ottobre (la domenica successiva, in caso di maltempo) le coperte saranno finalmente messe in vendita. L’intero ricavato sarà devoluto alla sezione varesina di Lilt per finanziare l’acquisto di un macchinario per la diagnosi precoce del tumore al seno, considerato una forma di violenza sul corpo femminile.

La soddisfazione del gruppo di Viva Vittoria lo potete ascoltare in questo video della presentazione che è stata fatta questa mattina (lunedì) a Palazzo Gilardoni, sede del Comune, insieme all’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni, al sindaco Emanuele Antonelli, a Giovanna Massironi di Viva Vittoria e al presidente di Lilt Ivanoe Pellerin.