È ancora campionato per il Varese: al “Franco Ossola” arriva il Vado

Calendario fitto di impegni per il Città di Varese, che non ha tempo di riflettere dello 0-0 di Asti che già è chiamato in campo per un’altra sfida complicata. Mercoledì 4 ottobre (ore 16.00), per la sesta giornata del Girone A di Serie D, i biancorossi scenderanno in campo al “Franco Ossola” i liguri del Vado; una sfida che inizierà con le due squadre appaiate in classifica a quota 8, con stessi risultati ottenuti e in parità anche per il conto dei gol fatti e subiti.

Mister Corrado Cotta anche per questa sfida dovrà fare a meno degli attaccanti Sindrit Guri – in attesa del transfer – e Filippo Di Maira, ancora infortunato. Dopo la prima convocazione potrebbe invece trovare spazio l’altro nuovo arrivato, Nicolò Palazzolo, anche perché rispetto all’ultima gara ci sarà un po’ di turnover. «Ci saranno delle novità – conferma l’allenatore biancorosso -, anche se non saranno esperimenti perché non posso permettermi di cambiare 7-8 giocatori. Però 3-4 li metterò freschi, anche perché domenica ci aspetta un’altra sfida. La squadra è sul pezzo, sempre e comunque cerca di portare sul campo il lavoro svolto in settimana e questo mi rende tranquillo e fiducioso. Palazzolo l’ho visto bene, si sta inserendo al meglio e sa giocare a calcio».

«Ci aspetta una partita difficilissima – analizza Cotta – contro un avversario che ha detto di voler ripetere il bel campionato dell’anno scorso, quando ha vinto i playoff. È una squadra importante, con una identità precisa che venderà cara la pelle. Sarà una gara che potrebbe spaccarsi con un episodio. Trovare il vantaggio sarebbe importante, ma in campo conterà la voglia».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Grazie alla diretta vi racconteremo la cronaca dell’incontro azione per azione, preceduta da tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.