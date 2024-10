Varese: premiati i vincitori della lotteria solidale del 5 ottobre 2024

Il 5 ottobre 2024, a Varese, si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria solidale organizzata da Varese Solidale, un’iniziativa a sostegno delle attività benefiche della città. Numerosi premi sono stati messi in palio grazie alla generosità di aziende e associazioni locali, offrendo ai vincitori esperienze esclusive e prodotti di alta qualità.

Tra i premi più ambiti, il soggiorno per due persone al Resort Cala di Falco a Cannigione (SS), offerto da Delphina Hotels & Resorts, è stato vinto dal possessore del biglietto 03665. Inoltre, sono stati assegnati premi di grande valore come corsi di guida sicura offerti da ACI Vallelunga, cene per due persone, elettrodomestici e articoli artigianali.

Ecco alcuni dei vincitori dei principali premi:

Quadro, offerto dal Circolo degli artisti, vinto dal biglietto 02580.

Cena per due persone al Ristorante Movida, biglietto vincente 02688.

Stampante Multifunzione offerta da MITESYS srl, vinta dal biglietto 00595.

Ingresso per due persone al concerto di Michele Zarrillo del 29 novembre 2024 al Teatro di Varese, biglietto vincente 00296.

Tra gli articoli di artigianato, premi come una coperta singola granny realizzata da “Varese in maglia” sono andati al biglietto 01608. Non sono mancati premi sportivi come il pallone da basket autografato dall’associazione “Il Basket Siamo Noi”, vinto dal biglietto 02098, e una felpa Basket + Rugby vinta dal biglietto 00782.

L’evento ha registrato una grande partecipazione in termini di pubblico.