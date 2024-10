Aggiungi un Pasto a Tavola: a Varese il 5 ottobre le premiazioni della lotteria solidale

L’iniziativa “Aggiungi un pasto a tavola“, giunta alla sua nona edizione, sta arrivando alla conclusione del suo percorso, per la prima volta all’interno del San Vittore Festival 2024. “Aggiungi un pasto a tavola” è un appuntamento – organizzato da Varese Solidale in collaborazione con il Comune di Varese, la Fondazione Comunitaria del Varesotto e il Consorzio Centro Commerciale Le Corti – che da ormai 9 anni coinvolge cittadini e associazioni in uno sforzo sinergico e solidale, finalizzato alla raccolta di fondi per 5 istituzioni dispensatrici, in Varese, di pasti a persone e famiglie in situazioni di disagio economico.

Siamo ora giunti alla attesa puntata finale di questa edizione: l’estrazione dei biglietti della Lotteria di Varese 2024, che si terrà il 5 Ottobre alle 15.30 al centro commerciale di Varese Le Corti in piazza Repubblica, nell’ambito della manifestazione “Un filo in movimento” organizzato dall’Associazione benefica Varese in Maglia, che prevede a partire dalle 15 laboratori di maglia e uncinetto e un’esibizione di ballo con gli artisti di Art Dance e alle 15.30 l’estrazione della lotteria.

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti le autorità del Comune di Varese, di ETS Farsi Prossimo – titolare del progetto – e i rappresentanti delle istituzioni beneficiarie delle donazioni e dei profitti raccolti dalla vendita dei biglietti della lotteria e grazie alla cena solidale del 4 Maggio in piazza San Vittore.

In palio ci sono 30 bellissimi ed interessanti premi, fra i quali una vacanza in Sardegna per due (1° premio), un quadro (2° premio), corsi di Guida Sicura (3° e 4″ premio), elettrodomestici, voucher per cene, articoli d’arredo, ingressi ad eventi artistici, buoni taglio e piega, articoli di gioielleria e molto altro. L’estrazione è aperta al pubblico. I numeri dei biglietti estratti saranno resi noti e diffusi dai media cittadini e pubblicati sul sito web varesesolidale.org.

Il ricavato netto dell’intera iniziativa, cena e lotteria, verrà devoluto principalmente a Associazione Banco Nonsolopane, Associazione Pane di Sant Antonio, Croce Rossa Italiana, Emporio Solidale, Mensa delle Suore della Riparazione. Parte dell’incasso della lotteria è destinato anche alle associazioni che hanno contribuito alla vendita dei biglietti.