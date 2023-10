Fiscalità e diritto dell’arte e del collezionismo: un incontro alla LIUC

La LIUC – Università Cattaneo promuove un incontro per il prossimo martedì 10 ottobre 2023 dalle ore 14.30 con la Commissione di Studio Family Business dell’ODCEC di Busto Arsizio, composta da commercialisti e docenti della LIUC.

Nelle Tavole Rotonde saranno approfonditi gli aspetti fiscali e giuridici legati al mercato dell’arte e dei collezionabili in genere, con riferimento sia a coloro che ne esercitano per professione il commercio sia ai collezionisti privati che perseguono obiettivi puramente estetici o di investimento.

L’approfondimento riguarderà anche le nuove forme d’arte legate al digitale, dando conto anche all’evoluzione legislativa in materia.

Verranno analizzate le novità in arrivo in materia di imposte indirette, in modo specifico di IVA.

Qui il link alla news