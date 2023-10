Furto nella tabaccheria della piazza di Varano Borghi. Ladri in fuga con 500 kg di sigarette

Furto in un bar di Varano Borghi prima dell’alba di giovedì 6 ottobre scorso. Una banda di ladri ha agito a bordo di un furgone, giungendo nella piazza Matteotti e, dopo aver divelto la saracinesca della tabaccheria, è entrato portando via cinque quintali di sigarette contenute in una cassaforte che è stata caricata su un furgone. Il locale è dotato di telecamere e l’operazione è stata ripresa per intero.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri di Angera e Ternate che hanno avviato immediatamente l’indagine. Il blindato delle sigarette, naturalmente vuoto, è stato poi ritrovato sempre dai carabinieri a qualche km di distanza.