Gallarate si riempie di auto storiche con il "Criterium d'inverno"

(Foto di Roberto Gernetti)

Un weekend d’epoca a Gallarate con le auto storiche del Criterium automobilistico: dal 20 al 22 ottobre il centro della città di Gallarate e il territorio circostante è stato teatro del raduno promosso dal GAMS (Gruppo Auto Moto Storiche) che rievoca una corsa automobilistica tenutasi nel dicembre del 1923.

Il programma pensato dal Gams per il 2023 prevedeva venerdì 20 ottobre il ritrovo a Villa Malpensa per le verifiche alle automobili, sabato 21 un giro del Lago Maggiore e domenica 22 un giro nelle valli varesine e all’ippodromo di Varese, dove si sono tenute prove di regolarità.

Ma è nel centro di Gallarate che è andato in scena lo spettacolo più bello con le 24 vetture in mostra (Lo stesso numero di auto che ha gareggiato nella mostra originale) che replicavano il criterium del 23 dicembre 1923, una prova invernale di riferimento per il territorio dell’Alto Milanese, quella parte della provincia di Milano che allora aveva come capoluogo amministrativo proprio Gallarate, visto che ancora la provincia di Varese non esisteva.