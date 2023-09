A Gallarate rivive il Criterium automobilistico di cento anni fa: il prossimo 20-22 ottobre infatti il centro della città di Gallarate e il territorio circostante – fino al Lago Maggiore – saranno teatro del raduno e della festa promossa dal GAMS (Gruppo Auto Moto Storiche) per ricordare la corsa automobilistica tenutasi nel dicembre del 1923, periodo ancora “pioneristico” in cui la maggior parte delle competizioni non era su pista ma su strada.

Il criterium del 1923

Il criterium andò “in scena” il 23 dicembre 1923, come prova invernale di riferimento per il territorio dell’Alto Milanese, quella parte della provincia di Milano che aveva come capoluogo amministrativo proprio Gallarate.

Gara di regolarità con l’obiettivo di tenere i 40 km/h di media su un percorso di 200 km che da Gallarate tocca le sponde del Lago Maggiore, il Lago d’Ora, le valli varesine, il Ceresio, per poi far ritorno a Gallarate.

Alla partenza c’erano allora 24 vetture (Fiat, Alfa, Ceirano, Itala, Diatto, Lancia)divise in quattro diverse categorie, definite dalla cilindrata del motore. A dimostrazione della difficoltà tecnica arriveranno al traguardo solo venti delle ventiquattro “macchine” partenti. Pochissime sotto media, molte con media di 50 o 60 km/h, non male considerando i tempi.

Vincitore assoluto fu Vittorio Munari di Busto Arsizio, premiato con una targa in argenta offerta dal cavalier Maino, futuro senatore del Regno.

La rievocazione 2023

Ed eccoci al programma pensato dal GAVS per il 2023, anno del centenarioVenerdì 20 Ottobre Venerdì 20 ottobre a Villa Malpensa a Vizzola Ticino si terranno le verifiche alle automobili. Sabato 21 ottobre ritrovo e partenza alle 9.30 da piazza Libertà a Gallarate e rientro previsto alle 16.30 (al sabato sera si terrà anche la cena dei partecipanti a Villa Malpensa).

Un momento della edizione 2022

Analogo il programma di domenica 22, sempre con il rientro alle 16.30, una buona occasione per ammirare le auto d’epoca, al mattino o a metà pomeriggio.

La manifestazione ha anche il patrocinio dei Comuni di Gallarate e Borgomanero.