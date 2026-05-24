Finalmente il mare: la tappa finale di Basilicata coast to coast
“La Basilicata è stata una piacevole sorpresa, diversi tipi di paesaggio e di vegetazione. E persone sempre disponibili e fiere della loro terra”
Tappa finale del viaggio di tre amici gallaratesi sul cammino Basilicata coast to coast, dalle acque del Tirreno a quelle dell’Adriatico
Scendiamo dal colle su cui sorge Nova Siri, che è l’ultimo rilievo degno di nota in direzione della costa. I folti boschi dei giorni scorsi lasciano spazio a estesi uliveti e frutteti. In leggera discesa si continua verso la linea di costa e si imbocca un breve tratto di tratturo regio che porta alla contrada Cugno dei Vagni.
Passiamo sotto la SS. 106 Jonica e si attraversa Nova Siri Scalo, cittadina sviluppatasi nel secolo scorso e nota stazione balneare, giungendo così alla spiaggia e toccare le acque del Mar Jonio.
Il Cammino Basilicata Coast to Coast termina qui, e così anche questa nostra nuova avventura. Chilometri previsti: 14 – Chilometri effettivi: 14.
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La Basilicata è stata una piacevole sorpresa, con diversi tipi di paesaggio e di vegetazione dove abbiamo incontrato persone sempre disponibili e orgogliosamente fiere della loro terra, troppo spesso trascurata. Abbiamo avuto modo di apprezzare le tipicità della cucina locale, di cui il peperone crusco è il protagonista indiscusso.
Un particolare ringraziamento a Vincenzo, membro del CAI Lagonegro e persona di riferimento del cammino, che seppur molto giovane è molto ben organizzato e in rapida crescita. Alla prossima avventura!
Chilometri previsti: 167 – Chilometri percorsi: 179,7 – Dislivello totale: +6747, -6829.
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