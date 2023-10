Halloween con gli Error404 e Trash Milano a Varese

Martedì 31 ottobre si terrà la festa di Halloween dell’Hakuna Matata, locale del centro di Varese che proporrà una “Festa da Paura” con musica dal vivo e dj-set. A partire dalle 21,00 protagonisti saranno gli ERROR404; dopo aver vinto il concorso “Rugby Music Challenge” e aver quindi aperto il concerto dei Punkreas durante l’ultima edizione della Festa del Rugby di Varese, la punk/rock band torna in città per un nuovo concerto, come sempre caldo e tagliente.

A seguire si balla con la migliore musica anni ’80-’90-’00 di TRASHMILANO: l’armata del vinile, ormai divenuta un vero e proprio riferimento nella nightlife varesina sin dai tempi del Twiggy e arrivano ad oggi con le serate a Sant’Ambrogio, approda ora in centro, pronta a regalare un aftershow da urlo.

Inizio ore 21.00 circa

Ingresso 12€ in prevendita su eventbrite.it (link: https://tinyurl.com/2jnz2ujs) / 15€ in cassa direttamente.

la sera dell’evento (l’ingresso comprende una consumazione).