Il FAI e l’Istituto Facchinetti di Castellanza omaggiano il “Brutalismo” dell’architetto Castiglioni

In occasione delle giornate FAI d’autunno, anche l’Istituto Facchinetti di Castellanza ha aperto le porte al pubblico nel weekend di sabato 14 e domenica 15 ottobre. 215 i visitatori nella sola giornata di sabato 14 ottobre che hanno potuto ammirare l’architettura della scuola accompagnati dai ragazzi e dalle ragazze dell’Istituto nelle vesti di ciceroni.

«La particolarità dell’Istituto Facchinetti è proprio l’architettura “brutalista” della scuola. – ha detto Antonio Giani, volontario FAI e docente dell’Istituto – È un esempio a livello mondiale, infatti l’Istituto compare su molti libri di storia dell’arte e riviste internazionali». La scuola, fondata nel 1965, ospita ad oggi circa 1200 studenti ed è stata realizzata su progetto dell’architetto bustocco Richino Castiglioni, che viene accostato dagli esperti al “Brutalismo” (movimento architettonico nato nel Regno Unito nel 1954).

Gli studenti hanno accompagnato i gruppi di visitatori all’interno della scuola raccontandone la storia e mostrando la bellezza e la particolarità dell’edificio. Dalle vetrate al pavimento originale, dai marmi delle scale e le balaustre alle porte e i pilastri nell’atrio d’ingresso, l’architetto Castiglioni ha curato ogni minimo dettaglio. Un’occasione non solo per i visitatori ma anche per gli stessi studenti dell’istituto per scoprire aspetti dell’edificio dove studiano che non avevano mai immaginato prima.