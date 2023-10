Il festival della Filosofia si conclude con un monologo su Einstein

Protagonista sarà Gabriella Greison: Fisica, autrice di numerosi best-seller, regista e attrice teatrale è inoltre nota al pubblico radiofonico e televisivo per aver partecipato a diversi programmi di divulgazione scientifica

La Festa della Filosofia si conclude venerdì 6 ottobre 2023, alle 20.45 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Gabriella Greison metterà in scena il monologo “Einstein & me”. Fisica, autrice di numerosi best-seller, regista e attrice teatrale, Gabriella Greison collabora con alcune testate giornalistiche nazionali ed è inoltre nota al pubblico radiofonico e televisivo per aver partecipato a diversi programmi di divulgazione scientifica.

L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

Per informazioni sul programma, consultare il sito: www.festadellafilosofia.it