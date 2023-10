Il Pd di Laveno Mombello ha rinnovato il Direttivo

Domenica 1° ottobre in Lombardia si sono svolti i congressi per il rinnovo delle cariche di segretario regionale, provinciale e di circolo del Partito Democratico. Un momento di partecipazione e democrazia che ha coinvolto 50 circoli su tutto il territorio provinciale. Anche il circolo di Laveno Mombello-Gemonio, che conta 59 iscritti, ha partecipato attivamente al congresso che ha portato alla riconferma di Dario Pessina come segretario del Circolo.

Con lui è stato eletto il nuovo direttivo composto da Maria Antonietta Bisortolo, Fabrizio Morlotti, Isabella De Vitto, Marco Pesaro, Anyse Mildred Prodano, Giuseppe Quaggiotto, Rita Sicchi, Riccardo Vincenzi.

«Il PD, dunque», dicono dal circolo, «continua il suo impegno sul territorio e si dà alcune priorità per il prossimo futuro come un maggior coinvolgimento di iscritti e simpatizzanti, con la possibilità di apertura della sede a iniziative di volontariato in collaborazione con altre associazioni, con momenti di confronto su temi di interesse generale e con l’istituzione di gruppi di lavoro per concretizzare proposte per la realtà locale ed è anche tempo di sviluppare il percorso verso l’appuntamento delle elezioni amministrative del 2025».