Incidente sulla ferrovia a Gallarate, ferito un uomo di 30 anni

Incidente ferroviario allo scalo merci di Gallarate: un operaio di 30 anni è rimasto ferito, durante la manovra di due locomotive.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 all’ingresso dello scalo merci Hupac, al margine sud della stazione, all’altezza del quartiere Sciarè, in via Olona.

Secondo una prima parziale ricostruzione, venivano in quel momento manovrate due locomotive: per cause da chiarire una locomotiva ha urtato l’altra, spingendola fino a travolgere il paraurti all’estremità di uno dei brevi binari usati per il ricovero – vale a dire il parcheggio – delle locomotive, che appartengono anche a diverse compagnie ferroviarie. La locomotiva coinvolta appartiene alla società Railpool, che però è un fornitore di locomotive in leasing alle singole società merci.

Il ferito è un manovatore che era impegnato tra due locomotive ed è rimasto semi-schiacciato tra le due locomotive: i veicoli ferroviari sono separati da appositi respingenti che assorbono gli urti, ma lo spazio è molto limitato e l’uomo ha riportato traumi al torace, all’addome e ad una gamba. È stato trasferito in ospedale al Circolo di Varese. Non è in pericolo di vita ma le ferite sono serie.

La locomotiva ha abbattuto anche un muro di confine che divide l’area ferroviaria da una vicina carrozzeria: «Per fortuna noi stiamo tutti bene» confermano le persone che ci lavorano (il muro dà su una zona a prato, dove normalmente non ci sono persone).

Le indagini sono affidati alla Polizia Ferroviaria, che sta raccogliendo elementi anche per una primissima ricostruzione. È presente anche personale di Ats Insubria, competente per gli incidenti sul lavoro.

I vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati nella messa in sicurezza.

(Articolo aggiornato alle ore 17.40 di lunedì 9 ottobre 2023)