Incidente tra tre auto sulla sp 10 a Solaro. Quattro feriti

Carambola di auto lungo la Strada provinciale 10 dir. Per cause in corso di accertamento tre autovetture si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un’autopompa.

Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborano con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto sono arrivate anche diverse ambulanze. Quattro i feriti che fortunatamente non hanno riportato ferite tali da metterne in pericolo la vita, due uomini di 31 e 51 anni e due donne di 51 e 59 anni.