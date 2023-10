“Io non rischio”, la campagna della Protezione civile anche a Besozzo e Luino

Il 14 e 15 ottobre sono le giornate nazionali della campagna “Io non rischio“, momento di sensibilizzazione nazionale permanente sulle buone pratiche di Protezione Civile realizzata da volontari al fine di informare i cittadini relativamente ai rischi, possibili conseguenze e adozione di alcuni semplici accorgimenti con i quali è possibile ridurre i danni a persone e cose create dagli eventi naturali calamitosi.

Il gruppo Sommozzatori Protezione Civile Varese Sub organizza: il giorno 14 ottobre, un evento dedicato in località Besozzo- Parco del Ciòss in via Mazzini dalle ore 09.00 alle ore 18.00 in collaborazione con i gruppi comunale di Besozzo, Sumirago, Valtinella e l’ass.ne Pronto Intervento Garibaldi di Busto Arsizio.

Il giorno 15 ottobre, a Luino – Palazzo Verbania in via Dante Alighieri dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in partenariato con Earth Festival: Di seguito il programma delle manifestazioni.