Il weekend a Legnano in Contrada San Bernardino ha il sapore della zucca e del fungo porcino

La sagra della zucca e del fungo porcino arriva per la prima volta in Contrada San Bernardino, dal 3 al 5 novembre

Per la primissima volta a Legnano in Contrada San Bernardino (via Somalia 13), arriva uno specialissimo weekend dedicato alla zucca e al fungo porcino nelle loro preparazioni più gustose e amate. L’evento è organizzato dalla Contrada San Bernardino e l’Associazione Culturale Le Officine.

Prenotazioni consigliatissime compilando il modulo online che potete trovare cliccando qui, o inviando un messaggio Whatsapp al numero +363495382384

Attivo anche il servizio take away

Menu

Zucca in agrodolce con olive nere 5 euro

Tortino di funghi porcini e patate con fonduta di parmigiano 6 euro

6 Bruschette mix: 3 alla crema di zucca e noci, 3 ai funghi porcini 6 euro

Lasagna con zucca, salsiccia e provola affumicata 11 euro

Gnocchi di zucca con speck, burro e salvia 10 euro

Pappardelle ai funghi porcini 11 euro

Brasato di manzo con crema di zucca e polenta 14 euro

Medaglione di filetto di maiale ai funghi porcini 13 euro

Patatine fritte 4 euro

Tiramisù 5 euro

Torta della nonna 5 euro

L’evento di svolgerà anche in caso di maltempo, in ambiente al coperto

Orari

Venerdì e sabato dalle 19.00 a mezzanotte

Domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 a mezzanotte