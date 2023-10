Malpensafiere “invasa” da auto, moto e bici d’epoca

L’ormai tradizionale “Mostra scambio di auto, moto, bici e ricambi d’epoca” è tornata a Malpensafiere con 300 espositori. La nuova edizione si è aperta sabato 7 ottobre registrando sin dalle prime ore un folta affluenza di curiosi e appassionati.

L’evento, organizzato negli spazi di via XI Settembre a Busto Arsizio, si concluderà domenica 8 ottobre. La mostra è articolata come sempre in un’area espositiva di oltre 20 mila metri quadri tra interni ed esterni.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Auto Moto anni ’70